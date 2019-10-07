Минздрав допустил возможность запрета вейпов "через 2-3 года"

Министерство здравоохранения РФ допускает возможность запрета вейпов, если будет доказана их смертельная опасность. Об этом РИА Новости рассказал директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Алексей Киселев-Романов. По его мнению, это "отдаленная перспектива".

"Запрет вейпов на территории России возможен, в отдаленной перспективе. Сейчас ведомство собирает доказательную базу, что именно вейпы причастны к смертельным исходам. Это может занять два-три года", - пояснил Киселев-Романов.

В конце сентября стало известно, что в США из-за вейпинга заболели более тысячи человек по всей стране. Об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве Соединенных Штатов. Также было зарегистрировано 15 смертей от употребления вейпов в США.

Ранее Минздрав высказывался о необходимости приравнять вейпы к сигаретам, чтобы они попадали под запрет, который ограничит их употребление в общественных местах.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Минфин РФ предлагал обложить вейпы акцизом с 2020 года. Ведомство предлагает установить акцизную ставку в 50 рублей для каждого устройства, а также ежегодно повышать эту ставку на два рубля. Соответствующие поправки Минфин уже подготовил для внесения в Налоговый кодекс.

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