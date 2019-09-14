Министерство финансов России предложило обложить акцизами электронные системы доставки никотина, то есть вейпы и электронные сигареты.
Ведомство предлагает установить акцизную ставку в 50 рублей для каждого устройства, а также ежегодно повышать эту ставку на два рубля. Соответствующие поправки Минфин уже подготовил для внесения в Налоговый кодекс.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Минздрав собирался проверить влияние электронных сигарет и вейпов на человеческий организм. В Минздраве встревожились новостью из США о том, что болезнь, спровоцированная курением электронных сигарет, привела к смерти пяти человек. Главного терапевта Минздрава РФ обязали провести исследование электронных сигарет на предмет зависимости с тяжелыми заболеваниями органов дыхания. По итогам своей работы, главный терапевт должен составить рекомендации об урегулировании использования и продаж электронных сигарет на территории РФ.
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