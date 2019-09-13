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Автор Константин Кузнецов

Вейп-курильщики умирают в США – грозит ли эпидемия России

Здоровье print

Летом 2019 года Штаты неожиданно охватила неведомая до тех пор эпидемия. Умерли уже 6 курильщиков вейпов, заболевших сотни. Странные легочные заболевания, вызвавшие недоумение у врачей, проявлялись именно у тех, кто курил электронные сигареты с ароматической жидкостью. В некоторых случаях симптомы возникали непосредственно после курения вейпа.

Последние годы курильщики попытались сделать вид, что есть способ курить и при этом не вредить (или вредить меньше) своему здоровью. Выход они увидели в электронных сигаретах. Долгое время считалось, что вейпы почти не причиняют вреда. Так, ученые из Новой Зеландии доказали, что пар из электронных сигарет не содержит канцерогенов, поэтому менее опасен, чем дым обычной сигареты. Считалось, что отсутствие смол в жидкостях электронных сигарет также делает их менее опасными как для самого курильщика, так и для окружающих, вынужденных вдыхать испарения вейпа. Некоторые исследования, проведенные, в частности, в Тартуском университете, указывали на то, что в дыме электронных сигарет достаточно высоко содержание свинца и никеля. Сторонники электронных сигарет говорили, что их вред не доказан. Действительно, не имелось исследований о долгосрочном вреде вейпов. Причиной этого было то, что электронные сигареты и появились-то недавно. О вреде же обычных сигарет имеется множество исследований, в том числе и учитывающих данные, собиравшиеся на протяжении многих лет.

23 августа в штате Иллинойс умер первый из заболевших вейп-курильщиков. Всего от неведомой эпидемии скончались 6 человек. Общее число заболевших составляет несколько сотен человек. Казалось бы, что это незначительная цифра, учитывая миллионы курильщиков только в США. Но, как известно, любая эпидемия начинается с первого, «нулевого» пациента.

В случившемся обвиняли высокое содержание витамина Е, но это было просто единственным, что удалось обнаружить общего у составов, которые курили пациенты. В интервью The Washington Post химик Мишель Франкл, профессор из колледжа Брин-Мар, заметила, что пострадавшие курили «не пойми что». Ученые продолжают исследовать случаи загадочных легочных болезней, политики же действуют по-своему. Администрация президента США заявила о намерении запретить любые курительные смеси для электронных сигарет, содержащие добавки и ароматизаторы, в том числе и смеси, имеющие ментоловый или фруктовый вкусы. А именно такие смеси часто используют вейперы. Насколько будет исполнено это намерение и каким будет его эффективность, покажет будущее.

Профессор Евгений Брюн, доктор медицинских наук, главный нарколог Министерства здравоохранения Российской Федерации, говорит, что появление электронных сигарет поставило курильщика перед новым нелегким выбором. Теперь курящий может выбирать, от чего он хочет умереть: от табака и вызванных курением обычных сигарет рака и инсульта или от ядовитых веществ, входящих в состав смесей для вейпа. Брюн отмечает значительный вред от использования вейпов и поддерживает запрет на продажу таких устройств. При этом он подчеркивает, что и вейпы, и кальяны как различные способы употребления сгорающего материала причиняют одинаковый вред. Проблемы с вейпами, возникшие в США, профессор относит к тому, что в Америке продажи вейпов начались раньше, чем у нас, при этом Брюн предсказывает, что вскоре это может настигнуть и Россию.

Борьба с курением продолжается не первый год по всему миру. И Россия в этой борьбе демонстрирует впечатляющие результаты. Ряд принятых законов, запрещавших рекламу сигарет и курение в общественных местах, увеличение на государственном уровне цены на сигареты влияли, прежде всего, на самую уязвимую и страдающую от вредной привычки часть курильщиков - подростков. Запрет на демонстрацию курения в телевизионных фильмах и предупреждение о вреде курения перед киносеансами, если в фильме присутствовали курящие персонажи, также выглядели уместными. Не далее как 15 мая 2019 года в Мосгордуму был внесен законопроект, согласно которому электронные сигареты и кальяны должны быть приравнены к обычным сигаретам и соответствующему к ним отношению. В 2017 году Государственной думе был предложен законопроект «О государственном регулировании ограничения потребления испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака», к сожалению, не принятый до сих пор. По словам министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой, не далее как 12 сентября введение акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости обсуждалось на заседании правительства. Скворцова надеется, что работа в данном направлении будет вскоре завершена.

Несмотря на отмечаемое Министерством здравоохранения сокращение количества курильщиков, почитателей этой вредной привычки все равно остается много. Среди молодых людей речь идет именно об использовании электронных сигарет. И рассматривать следует не только факт и результат употребления вейпа, но и причину, приведшую к тому. Как получается, что при обилии пропаганды здорового образа жизни, к которой подключаются звезды и популярные медийные персоны, которая исподволь присутствует во многих сериалах и художественных фильмах, подростки начинают курить электронные сигареты?

Причиной является то, что курение вейпа, как и многое окружающее нас, стало индустрией. Сами устройства для курения имеют современный дизайн, уподобляющий их прочим гаджетам. Продажа как самих устройств, так и смесей для них приносит внушительный доход производящим их компаниям, которые вкладывают немалые средства в рекламу и убеждение в безопасности их продукта. Рисуемый ими образ современного молодого человека в яркой одежде с новейшим смартфоном и эффектной прической, держащего в руке вейп как один из символов соответствия общепринятому, признаваемому модным стилю жизни, является самой опасной рекламой. Во все времена подростки начинали курить в стремлении соответствовать определенному образу, выглядеть взрослее, произвести тем самым впечатление.

Следует упомянуть, что, по отзывам некоторых имеющих большой «стаж» курильщиков, даже для них первый опыт курения вейпа был не самым приятным, схожим с неприятными ощущениями, возникающими у многих от первой сигареты. Конечно, можно противостоять распространению моды на вейп, если создать образ придерживающегося здорового образа жизни обычного молодого человека, не сверхуспешного или знаменитого, но ведущего счастливую, полную удовольствий жизнь. Человеческое сознание - поле битвы рекламных мифов. Нужно лишь помочь победить тому из них, который ничего не продает, но обеспечивает, возможно именно поэтому, здоровую и долгую жизнь. 

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