Вакцину от коронавируса разработали в Сингапуре

Через три месяца планируются первые тестирования вакцины от коронавируса. Ее разработкой сейчас занимаются специалисты в Сингапуре.

Ученые ищут вакцину, которая спасет от нового типа коронавируса, который сейчас бушует в мире. В ходе тестирования прививки будут делать здоровым людям, после чего врачи будут внимательно наблюдать за их состоянием.

Сроки считаются более чем оптимистичными, так как ранее специалисты уверяли, что разработка вакцины займет несколько лет. Российские ученые брались создать лекарство от опасного вируса менее чем за год.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что известный актер Джеки Чан готов выплатить миллион юаней тому, кто найдет лекарство от коронавируса.