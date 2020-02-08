Джеки Чан выплатит миллион юаней за лекарство от коронавируса

Джеки Чан заявил, что заплатит один миллион юаней тому, кто создаст вакцину против коронавируса. Известный актер предполагает, что его инициатива поможет ускорить процесс появления лекарства от недуга. По его словам, сейчас он помогает своим соотечественникам, жертвуя медицинские маски и защитную одежду Китаю.

"Я не хочу видеть пустые улицы, которые должны процветать. Я не хочу видеть грустных людей, которым следовало бы наслаждаться жизнью", - написал Чан в соцсети Weibo.

Актер подчеркнул, что сумма в один миллион юаней не такая большая для него и он готов расстаться с ней, чтобы помочь своему народу.