У россиян, находящихся на борту круизного лайнера "Diamond Princess", коронавирус не выявлен.
Об этом сегодня сообщает посольство России в Японии.
"На текущий момент у граждан России вирус не диагностирован. С ними поддерживается постоянный контакт, мы получаем информацию об их проблемах, потребностях и пожеланиях… По данным на сегодняшний день, заражение коронавирусом подтверждено у 20-ти пассажиров судна. Карантин может продлиться до 20 февраля", — написано в сообщении дипмиссии, размещенном на Facebook.
Напомним, что 5 февраля стало известно о запрете властей Японии круизному лайнеру "Diamond Princess" войти в порт. На данный момент корабль находится на карантине на рейде у японской префектуры Канагава. Причина — обнаружение среди пассажиров судна коронавируса.
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