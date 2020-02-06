У россиян на задержанном в Японии судне коронавирус не выявлен

У россиян, находящихся на борту круизного лайнера "Diamond Princess", коронавирус не выявлен.

Об этом сегодня сообщает посольство России в Японии.

"На текущий момент у граждан России вирус не диагностирован. С ними поддерживается постоянный контакт, мы получаем информацию об их проблемах, потребностях и пожеланиях… По данным на сегодняшний день, заражение коронавирусом подтверждено у 20-ти пассажиров судна. Карантин может продлиться до 20 февраля", — написано в сообщении дипмиссии, размещенном на Facebook.

Напомним, что 5 февраля стало известно о запрете властей Японии круизному лайнеру "Diamond Princess" войти в порт. На данный момент корабль находится на карантине на рейде у японской префектуры Канагава. Причина — обнаружение среди пассажиров судна коронавируса.

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