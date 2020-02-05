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На круизном лайнере с россиянами обнаружили заболевших коронавирусом

Мир

У берегов Японии на карантин из-за коронавируса поставлен круизный лайнер Diamond Princess. На борту судна находятся примерно 3700 человек.

По данным эпидемиологов, один из пассажиров лайнера, 80-летний китаец, который сошел на берег в Гонконге еще 25 января, в настоящее время госпитализирован и у него подтвержден диагноз "новая пневмония, вызванная коронавирусом".

Это и стало причиной того, что корабль был остановлен по решению японских властей для проведения медицинского осмотра всех пассажиров.

Как сообщает агентство Kyodo, после проверки выяснилось, что коронавирусом на судне заражены еще десять человек. В целях нераспространения вируса, все пассажиры и экипаж круизного лайнера помещены на карантин. Им пока запрещено сходить на берег.

На борту Diamond Princess, по данным посольства России в Японии, находятся двое россиян. Больны ли они — пока неизвестно.

Темы япония россияне карантин коронавирус круизный лайнер
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