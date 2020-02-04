Специалисты создали антираковый препарат из молока трансгенных коз

Российские и белорусские ученые освоили производство человеческого белка лактофферрина из молока генетически модифицированных коз. Препараты, в основу которых положен лактофферрин, применяют в процессе лечения рака.

Когда препарат будут применять на практике?

Данная новинка пока не нашла практического применения. Это связано с тем, что в странах Таможенного союза нет методик для проведения необходимых экспертиз лактоферрина.

Стоимость одного грамма продукта варьируется от $100 до $150.

"Лактофферрин содержится в материнском молоке, но мы научились его производить из козьего молока. Белок обладает антираковыми свойствами, поэтому на его основе можно создавать препараты для лечения онкологических заболеваний", — сообщили эксперты.

В настоящее время в мире уже сформировался рынок коровьего лактоферрина. Но если продукт российско-белорусского производства получит господдержку, он с сможет занять свою нишу на рынке.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что к борьбе с раком привлекли грудное молоко.