В Омске госпитализировали женщину с симптомами коронавируса

В Омске женщину с подозрением на "китайскую" пневмонию, вызванную коронавирусом, накануне вечером доставили в инфекционную больницу.

Женщина вернулась из Китая 18 января

Два дня назад ее самочувствие ухудшилось, и она вызвала скорую помощь.

Врачи отвезли ее в инфекционную больницу. В настоящее время женщина проходит обследования для установления диагноза.

"Инкубационный период нового типа коронавируса составляет две недели", — напоминают врачи.

Женщина находится в отдельном боксе.

В России пока не было выявлено ни одного случая коронавируса, но, возможно, Омск станет "первой ласточкой".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что во Владимире госпитализировали мужчину, побывавшего в Китае.