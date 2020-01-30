В Омске женщину с подозрением на "китайскую" пневмонию, вызванную коронавирусом, накануне вечером доставили в инфекционную больницу.
Два дня назад ее самочувствие ухудшилось, и она вызвала скорую помощь.
Врачи отвезли ее в инфекционную больницу. В настоящее время женщина проходит обследования для установления диагноза.
"Инкубационный период нового типа коронавируса составляет две недели", — напоминают врачи.
Женщина находится в отдельном боксе.
В России пока не было выявлено ни одного случая коронавируса, но, возможно, Омск станет "первой ласточкой".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что во Владимире госпитализировали мужчину, побывавшего в Китае.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.