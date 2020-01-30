В Юрьевце с подозрением на коронавирус был госпитализирован 56-летний местный житель.
Мужчина плохо себя почувствовал и 30 января обратился к врачу с жалобой на кашель. Его сразу доставили на "скорой помощи" в инфекционное отделение больницы.
В настоящее время пациент проходит обследование на наличие коронавируса.
Все помещения поликлиники, в которых был мужчина с подозрением на коронавирус, продезинфицировали.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у жителя Забайкалья могут обнаружить коронавирус.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.