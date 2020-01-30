Во Владимире госпитализировали мужчину, побывавшего в Китае

В Юрьевце с подозрением на коронавирус был госпитализирован 56-летний местный житель.

Пациент недавно вернулся в острова Хайнань

Мужчина плохо себя почувствовал и 30 января обратился к врачу с жалобой на кашель. Его сразу доставили на "скорой помощи" в инфекционное отделение больницы.

В настоящее время пациент проходит обследование на наличие коронавируса.

Все помещения поликлиники, в которых был мужчина с подозрением на коронавирус, продезинфицировали.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у жителя Забайкалья могут обнаружить коронавирус.