Четвертая смерть от коронавируса: в Китае скончался еще один больной

Еще один человек стал жертвой коронавируса в Китае. В городе Ухань сегодня ночью скончался четвертый зараженный новым типом коронавируса.

Об этом сообщает комитет здравоохранения провинции Хубэй.

"По состоянию на полночь 20 января зафиксировано 219 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV. 198 из них — в городе Ухань, провинция Хубэй, Китай. Выздоровели 25. Скончались 4. Сегодня в больнице 169 человек. 9 из них — в критическом состоянии, еще 35 — в тяжелом. Вирус мутировал и теперь передается от человека к человеку — заразились 14 врачей", — написано в сообщении.

Очередной жертвой болезни стал 89-летний мужчина. Первые симптомы у него появились 13 января.

Напомним, что регистрироваться случаи новой неизвестной пневмонии в китайском Ухане стали в декабре 2019 года. Причиной болезни является коронавирус, который эпидемиологи смогли "распознать" — 2019-nCoV. Сейчас он уже вышел за границы Китая: случаи болезни зафиксированы в Японии, Южной Корее и на Тайвани.

22 января ВОЗ созывает экстренное совещание по вопросу вспышки нового коронавируса.