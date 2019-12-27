Детские добрые комнаты будут созданы в больницах 47 муниципальных образованиях Подмосковья.
Данная идея возникла у депутатов в прошлом году, когда они приезжали поздравлять детей в Новым годом. Сообщается, что в настоящее время готовится 60 игровых детских зон, а 25 уже готовы.
Было принято решение сделать условия пребывания детей в больнице более комфортными. В детской комнате дети смогут отвлекаться от процедур, играть, рисовать.
Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.