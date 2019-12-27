В больницах Московской области откроются детские добрые комнаты

Детские добрые комнаты будут созданы в больницах 47 муниципальных образованиях Подмосковья.

Данная идея возникла у депутатов в прошлом году, когда они приезжали поздравлять детей в Новым годом. Сообщается, что в настоящее время готовится 60 игровых детских зон, а 25 уже готовы.

Было принято решение сделать условия пребывания детей в больнице более комфортными. В детской комнате дети смогут отвлекаться от процедур, играть, рисовать.