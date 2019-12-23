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Врачи предупредили об опасности употребления минеральной воды

Здоровье

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила россиян об опасности такого продукта, как минеральная вода, так как в некоторых случаях минералка может быть опасна для здоровья.

Специалист отметила, что минеральная вода может быть столовой и лечебной. Что касается употребления лечебной воды, что без назначения врача еще пить не стоит. Столовую воду нельзя употреблять людям, у которых диагностированы язва, гастрит или другие проблемы в желудочно-кишечным трактом. Из-за газов воспаления могут ухудшиться.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россияне травятся паленой минералкой.

 

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