Матвиенко: 80% минеральной воды в России – контрафакт

Почти 80% минеральной воды на прилавках российских магазинов является контрафактом.



В Подмосковье закрыли цех по производству поддельной минералки / Новости от 06.11.2018 11:41

Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает "Интерфакс".

Необходимо принять жесткие меры в отношении компаний по производству минералки, заявила она. Матвиенко отметила, что с контрафактом должны бороться и краевые власти.

Спикер Совета Федерации также напомнила, что Роспатент недавно наказал несколько десятков компаний, которые выпускают минеральную воду "Ессентуки", но при этом не добывают ее в источниках Ессентуков.