Почти 80% минеральной воды на прилавках российских магазинов является контрафактом.
Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает "Интерфакс".
Необходимо принять жесткие меры в отношении компаний по производству минералки, заявила она. Матвиенко отметила, что с контрафактом должны бороться и краевые власти.
Спикер Совета Федерации также напомнила, что Роспатент недавно наказал несколько десятков компаний, которые выпускают минеральную воду "Ессентуки", но при этом не добывают ее в источниках Ессентуков.
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