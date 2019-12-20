В Москве появились ядовитые пауки

Член-корреспондент Российской академии естественных наук Евгений Абизов сообщил, что из-за климатических изменений в московском регионе стали появляться растения и животные, которые раньше обитали южнее.

В связи с этим жителям Москвы нужно быть осторожными, так как в столице стали появляться тарантулы, пауки-фаланги и другие ядовитые членистоногие, которых раньше можно было встретить только в зоопарке.

Также в Москве появилось много каштанов, в Московской области стало много ядовитых змей, которые раньше обитали на юге. По словам Абизова, если климат будет меняться и дальше, то их численность может стать критической.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Казахстан терроризируют пауки-мутанты.