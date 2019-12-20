В Чувашии 100 бригад "скорой помощи" получат планшеты

Врачи "скорой помощи" в Чебоксарах, Новочебоксарске и Цивильске уже несколько лет пользуются в процессе работы планшетами, с помощью которых они заполняют в электронном виде карту вызова.

Благодаря внесенным данным идентификация пациента идет по его фамилии, имени, отчеству и дате рождения. Из базы ТФОМС в карту пациента вносятся паспортные данные, СНИЛС и данные страхового полиса. Таким образом, врачу не нужно тратить время на повторное внесение этой информации.

Также врач может с помощью планшета посмотреть данные о предыдущих вызовах.

Планшеты умеют прокладывать маршрут до пациента и вызывать полицию

В 2019 году Республиканский центр медицины катастроф приобрел еще 89 планшетов, из них 29 — резервные. Планшеты будут выданы 100 выездным бригадам "скорой медицинской помощи" в Чувашии. Сообщается, что планшет прокладывает маршрут до пациента и автоматически подсчитывает расстояние.

В электронной карте также отмечается, какие препараты были израсходованы. К началу следующей смены старший фельдшер уже знает, какие препараты и какой бригаде нужно добавить.

Кроме того, для безопасности медиков на планшете предусмотрена функция "тревожная кнопка". При нажатии информация передается в оперативный отдел центра. Планируется сделать так, что вызов сразу шел в МВД и на пульт 112.

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