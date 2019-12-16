Специалисты из Университета Джорджии в преддверии Нового года в рассказали о просто способе, который поможет не набрать лишние килограммы за новогодние праздники. Для этого нужно просто каждый день вставать на весы.
Эксперты пришли к выводу, что ежедневное взвешивание позволит сохранить фигуру всем, кто боится набрать лишние килограммы за рождественские и новогодние праздники.
Ученые провели эксперимент. В нем участвовали 111 человек, в возрасте от 18 до 65 лет. Участников эксперимента разделили на две группы. В первой группе участники отмечали праздники как обычно, а участники другой группы ежедневно контролировали свой вес. Добровольцы измеряли свой вес в период с середины ноября до начала января.
В результате выяснилось, что участники, которые каждый день контролировали свой вес, успешно поддерживали свой базовый вес, а людям, у которых изначально был лишний вес, даже удалось немного похудеть. Участники второй группы прибавили в весе.
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