Ежедневное взвешивание поможет не набрать лишний вес в праздники

Специалисты из Университета Джорджии в преддверии Нового года в рассказали о просто способе, который поможет не набрать лишние килограммы за новогодние праздники. Для этого нужно просто каждый день вставать на весы.

Эксперты пришли к выводу, что ежедневное взвешивание позволит сохранить фигуру всем, кто боится набрать лишние килограммы за рождественские и новогодние праздники.

Ученые провели эксперимент. В нем участвовали 111 человек, в возрасте от 18 до 65 лет. Участников эксперимента разделили на две группы. В первой группе участники отмечали праздники как обычно, а участники другой группы ежедневно контролировали свой вес. Добровольцы измеряли свой вес в период с середины ноября до начала января.

В результате выяснилось, что участники, которые каждый день контролировали свой вес, успешно поддерживали свой базовый вес, а людям, у которых изначально был лишний вес, даже удалось немного похудеть. Участники второй группы прибавили в весе.

Ранее ученые назвали пять народных способов для избавления от лишнего веса.