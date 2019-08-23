Пять народных способов для избавления от лишнего веса

Избыточный вес не так уж безобиден, как склонны полагать сторонники бодипозитива. Ожирение вполне может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как гипертония, сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет. Для того чтобы предотвратить развитие недугов, необходимо своевременно заняться снижением веса до здоровых показателей. Можно постройнеть, прибегнув к помощи следующих народных средств.

Имбирный чай

О целебных свойствах имбиря было известно еще нашим далеким предкам. Имбирь способен активизировать метаболические процессы в организме, улучшать зрение, восстанавливать мозговое кровообращение и многое другое. Кроме того, имбирь является природным жиросжигателем. Именно поэтому имбирь входит в состав многих средств для похудения.

Чтобы приготовить порцию имбирного чая для похудения, понадобится один измельченный или натертый на терке корень имбиря, столовая ложка меда, мята, щепотка черного перца и небольшое количество лимонного сока. Все компоненты нужно тщательно перемешать и заварить литром кипятка. Полученный чай должен настояться в течение 15-20 минут. Такой чай можно употреблять в течение недели каждый день в горячем или холодном виде.

Травяной настой

Для приготовления травяного настоя понадобятся сухие измельченные листья сенны, толокнянки, фиалки трехлистной, крапивы и дымянки. Необходимо взять по одной чайной ложке каждого вида растений, смешать их друг с другом и заварить двумя литрами кипятка. Настаивать травяной напиток лучше всего в термосе в течение 2-3 часов. Полученный настой употреблять три раза в день перед приемом пищи по половине стакана. В данном случае снижение веса происходит за счет выведения из организма лишней жидкости. Травяной настой противопоказан людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы.

Есть перед зеркалом

Это скорее психологический метод, так как многие специалисты сходятся во мнении, что когда человек наблюдает за собой во время приема пищи, он начинает есть медленнее. В результате скорость поглощения еды снижается и наступает насыщение даже небольшой порцией.

Ароматерапия

Удивительно, но факт: правильно подобранные ароматы вполне могут помочь справиться с чувством голода. Чтобы некоторое время не думать о еде, достаточно будет понюхать флакон с эфирным маслом. Для снижения аппетита прекрасно подходят ароматы ванили, яблок, цитрусовых, полыни. Как только человек начинает контролировать собственный аппетит, происходит естественное снижение веса.

Цветотерапия

Исследования в области психологии доказали прямую взаимосвязь между цветом и аппетитом. Возбуждают аппетит красные, оранжевые и желтые цвета. Поэтому в помещениях, где преобладают указанные цвета, сложно контролировать количество съеденного. А вот синие, голубые и другие темные холодные оттенки вполне способны подавить потребность в еде.

Фото: health.onehowto.com

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