Эксперты предложили писать на этикетках инструкцию по сжиганию калорий

Ученые британского университета Лафборо предлагают указывать на этикетках сведения о периоде сжигания калорий, так как многим людям непонятна информация о содержании жира и калорийности продукта, поэтому они не знают, как употребление того или иного продукта отражается на энергетическом балансе.

Информацию о физических нагрузках, таких как пробежка или длительная ходьба, человек воспринимает намного проще. Так, после употребления шоколадного батончика человеку нужно будет пройтись пешком 42 минуты или заменить ходьбу на 22-минутную пробежку.

Инструкция по сжиганию калорий на этикетках создаст в сутки дефицит в 200 Ккал

Указание на этикетах данной информации будет способствовать тому, что люди более внимательно будут относиться к выбору продуктов и уменьшат свой ежедневный рацион в среднем на 200 калорий.

По словам автора исследования Аманды Дейли, многие считают главной причиной лишнего веса переедание, но на самом деле это не так. Обычно к ожирению приводит очень частое употребление пищи небольшими порциями.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как просто сжечь 100 ккал.