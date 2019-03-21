EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александра Балан-Сенчук

Как просто можно сжечь 100 ккал

Спорт

Похудение — это комплексный процесс, который зачастую сочетает в себе интенсивные тренировки и правильное питание. Но есть ли какие-нибудь еще способы сбросить вес?

Как просто можно сжечь 100 ккал

Лайфхаки быстрого сжигания калорий

Да, и сегодня мы поделимся самыми неожиданными активностями, которые помогут сжечь 100 и более калорий.

Приготовление пищи

Примерно 40 минут потребуется для того, чтобы избавиться от 128 калорий в процессе приготовления пищи.

Измельчение,

  • нарезание кубиками,
  • обжаривание
  • и перемещение кастрюль и сковородок

реально помогает немного похудеть.

Dance Dance Revolution

Танцевальная видеоигра Dance Dance Revolution является прекрасным способом сжечь 107 калорий всего за 20 минут активных танцев перед экраном телевизора.

Более того, скорее всего после 20 минут появится непреодолимое желание продолжить, ведь это невероятно веселое времяпрепровождение, которое не только помогает похудеть, но и заряжает позитивными эмоциями на весь оставшийся день.

Уборка ванных комнат

Всего 25 минут активной уборки с использованием щетки избавит от 107 лишних калорий.

Для того чтобы процесс шел быстрее и доставлял больше удовольствия, включите любую танцевальную музыку или пойте любимые песни. Напевая и пританцовывая, вы сможете сжечь еще около сотни калорий.

Огород

  • Прополка грядок
  • и выкапывание картошки

сжигает 105 + калорий за 20 минут (количество калорий зависит от вида деятельности).

Согласитесь, очень неплохой бонус для тех, кто обожает проводить выходные на даче, сажая любимые цветы.

Выражение своей творческой стороны

Если вы всегда мечтали стать великим художником, то сейчас самое время. Купите

  • холст,
  • краски

и начинайте творить. За 35 минут активных махов кисточкой вы сможете сжечь около 120 калорий. Совместите процесс рисования с танцевальной связкой, жизнь заиграет новыми красками, а фигура заметно преобразится.

Повесить фотографии или картины на стену

Потратьте 30 минут, чтобы повесить те картины или фотографии, которые у вас накопились.

Таким нехитрым способом вы убьете сразу двух зайцев: освежите свое жилище и избавитесь от 107 калорий в процессе.

Стоять

Потратьте 40 минут своего дня (вы можете разбить это на четыре 10 минутные поединки), стоя, а не сидя за столом, чтобы сжечь лишние 100 калорий в офисе.

Ходить по офису

Вместо того чтобы посылать очередное электронное письмо коллеге, прогуляйтесь по офису и задайте вопрос лично.

Вышли в туалет? Перед входом сделайте дополнительный круг по офису.

Все эти дополнительные шаги обеспечат вам избавление от 119 калорий всего за 40 минут.

Подниматься по лестнице

Мы знаем, что вы слышали это раньше, но это реально работает. Подниматься по лестнице на несколько пролетов вместо лифта — это один из самых простых способов сжечь лишние калории.

За 15 минут можно сжечь около 116 калорий.

Фото: KakProsto.ru

Еще по теме:

Как быстро сжечь калории 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как Сжечь 100 Калорий?
Темы жизнь спорт похудение полезные советы
Новости
"Но нам нужно больше": Киеву объяснили особенности пути в НАТО
Путин - первый: известен график встречи президентов в Женеве
Анна Семенович пожаловалась, что все заработки в "Блестящих" забирали продюсеры
Дочь Майкла Джексона Пэрис страдает галлюцинациями и паранойей
Когда коронавирус появился в США, выяснили учёные
Словения заявила о победе над COVID-19
Боррель заявил о новой политике ЕС по отношению к России
Певицу МакSим экстренно госпитализировали с пневмонией
В Венгрии запретили пропаганду ЛГБТ в школах
Новый роман: 62-летняя Мадонна публикует фото с 27-летним бойфрендом
Последние материалы
Особенность растяжки в гамаках
Как быстро вернуться к тренировкам после перерыва
8 доказательств полезности яблок
Удобрение под руками: как применять древесную золу
Анна Семенович пожаловалась, что все заработки в "Блестящих" забирали продюсеры
Дочь Майкла Джексона Пэрис страдает галлюцинациями и паранойей
Когда коронавирус появился в США, выяснили учёные
Словения заявила о победе над COVID-19
Боррель заявил о новой политике ЕС по отношению к России
Как привить яблоню
Популярное
Общество
В администрации Крыма рассказали о возможном локдауне из-за COVID-19

Власти Крыма не исключают возможность введения новых ограничительных мер или частичного локдауна из-за COVID-19.

В администрации Крыма рассказали о возможном локдауне из-за COVID-19
Киев вспомнил про налоги: украинцев "достанут" даже в Крыму
Мир. Новости мира
Киев вспомнил про налоги: украинцев "достанут" даже в Крыму
Политика. Новости и аналитика
Ушаков рассказал, что Путин сделает после встречи с Байденом
Мир. Новости мира
Политолог Болкунец: "Лукашенко — диктатор"
Соломон Соловьев Знак зодиака 16 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Усам Оздемиров Мир стоит на краю киберхаоса Усам Оздемиров Василий Амирджанов Крикалёву предпочли продюсерский талант Рогозина Василий Амирджанов
Экономика и бизнес
Власти раздумывают о выплате 10-50 тысяч ежемесячно
Экономика и бизнес
Потом всё остальное: эксперт объяснил, чего Зеленский хочет от МВФ
Иммунолог рассказал, откуда мог взяться "московский" штамм коронавируса
Общество
Иммунолог рассказал, откуда мог взяться "московский" штамм коронавируса
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников