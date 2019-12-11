Врачи: печеные яблоки, редька и молоко помогут при лечении простуды

Врачи отметили, что при лечении простуды помогут такие продукты, как: теплое молоко с корнем редьки и печеные яблоки с медом. Употребление этих продуктов поможет человеку избавиться от признаков недомогания и укрепить иммунную систему.

При простуде страдает горло. Этот напиток нужно пить теплым несколько раз в день.

Быстро избавить ребенка от кашля помогут запеченные яблоки с медом. Яблоки очень полезны, так как в них содержится большое количество салициловой кислоты, которая предотвращает воспалительный процесс. Из яблочной кожуры можно приготовить отвар, который эффективно справится с кашлем. Его можно пить или использоваться в качестве настоя для промывания носа.

От первых симптомов простуды помогут различные виды травяного чая: например, ромашковый и мятный. Также не стоит забывать о популярных ягодах зимнего сезона — облепихе и калине, которые обладают тонизирующим и противовоспалительным действием.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как вылечить простуду за один день.