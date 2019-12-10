Врач рассказала, как защитить себя от гипертонии

Кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала, как можно защитить себя от повышенного давления. По словам специалиста, первую очередь нужно беречь внутренние органы, которые больше всего страдают — это мозг, сердце, почки и сосуды.

Врач рекомендует меньше употреблять сладких и соленых продуктов, а также вести здоровый образ жизни.

Нужно бросить курить, заниматься спортом. Но если первые признаки гипертонии уже присутствуют, то рекомендуется принимать препараты короткого действия.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как понизить давление в домашних условиях.