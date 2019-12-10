Кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала, как можно защитить себя от повышенного давления. По словам специалиста, первую очередь нужно беречь внутренние органы, которые больше всего страдают — это мозг, сердце, почки и сосуды.
Врач рекомендует меньше употреблять сладких и соленых продуктов, а также вести здоровый образ жизни.
Нужно бросить курить, заниматься спортом. Но если первые признаки гипертонии уже присутствуют, то рекомендуется принимать препараты короткого действия.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, как понизить давление в домашних условиях.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".