Как понизить давление самостоятельно

Конечно, при первой возможности стоит обратиться к врачу, а не заниматься самолечением. Но всё же есть некоторые простые способы, которые помогут снизить резко поднявшееся давление.



Эксперты назвали четыре привычки, повышающие кровяное давление

Дышите глубже. Гипертония вызывается повышенным стрессом, поэтому нужно его снять. Закройте глаза, расслабьтесь и дышите глубоко и медленно. После вдоха задержите немного дыхание и выдыхайте.

Также снизить уровень стресса может помочь валерьянка или корвалол. Сердце успокоится, давление снизится.

Сделайте горячую ванночку для ног и/или рук. Горячая вода вызывает расширение сосудов в конечностях, к ним приливает кровь и давление падает.

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Поможет и обратный способ — поддержите руки под холодной водой. Так вы снизите пульс, и давление понизится. Но не нужно включать очень холодную воду.

Очень хорошо помогает теплый мятный чай. Заваривайте в течение 10 минут листья мяты, а затем медленно выпейте напиток.

Можно сделать компресс, смоченный яблочным уксусом. Его стоит приложить на 10-15 минут к ступням.

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Все эти советы принесут лишь краткосрочный результат, но не изменят здоровье человека. Чтобы решить проблемы с повышенным давлением, следует кардинально изменить образ жизни:

Регулярные физические нагрузки, да и просто любая активность, помогает снизить артериальное давление на 5-8 единиц.

Каждый потерянный килограмм лишнего веса — минус один пункт высокого давления.

Питание — один из главных аспектов нашего здоровья. Правильное питание обеспечивает снижение гипертонии в зависимости от ее интенсивности до 11 пунктов!

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Ограничьте потребление соли. Соль необходима нашему организму, но в современной пищевой индустрии почти в каждом продукте содержится соль, что приводит к ее чрезмерному потреблению. Начните следить за составом продуктов и давление снизится на 5-6 пунктов.

Сведите употребление алкоголя к минимуму. Здесь все понятно, и не требует пояснений. Давление снизится на 4 пункта.

Каждая выкуренная сигарета немного повышает давление, поэтому от курения также стоит отказаться.

У некоторых людей кофеин вызывает рост давления. Это легко проверить — измерьте свое давление до употребления напитка и через 30 минут после. Если ваше артериальное давление повысилось за это время, то стоит отказаться от кофе.

Об этом уже упоминалось выше — снизьте уровень стресса. Способы выбирать только вам.

Следите за своим здоровьем — регулярно проходите обследования, а также отслеживайте изменение давления. Так вы сможете лучше контролировать изменения здоровья и влияние различных привычек, понимать, какие изменения помогают, а какие — нет.

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Фото: giatros-in.gr