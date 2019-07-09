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Автор Диана Гаврилова

Как понизить давление самостоятельно

Здоровье » Здоровье и профилактика » Первая помощь print

Конечно, при первой возможности стоит обратиться к врачу, а не заниматься самолечением. Но всё же есть некоторые простые способы, которые помогут снизить резко поднявшееся давление.


Эксперты назвали четыре привычки, повышающие кровяное давление
  • Дышите глубже. Гипертония вызывается повышенным стрессом, поэтому нужно его снять. Закройте глаза, расслабьтесь и дышите глубоко и медленно. После вдоха задержите немного дыхание и выдыхайте.
  • Также снизить уровень стресса может помочь валерьянка или корвалол. Сердце успокоится, давление снизится.
  • Сделайте горячую ванночку для ног и/или рук. Горячая вода вызывает расширение сосудов в конечностях, к ним приливает кровь и давление падает.

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  • Поможет и обратный способ — поддержите руки под холодной водой. Так вы снизите пульс, и давление понизится. Но не нужно включать очень холодную воду.
  • Очень хорошо помогает теплый мятный чай. Заваривайте в течение 10 минут листья мяты, а затем медленно выпейте напиток.
  • Можно сделать компресс, смоченный яблочным уксусом. Его стоит приложить на 10-15 минут к ступням.

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Все эти советы принесут лишь краткосрочный результат, но не изменят здоровье человека. Чтобы решить проблемы с повышенным давлением, следует кардинально изменить образ жизни:

  • Регулярные физические нагрузки, да и просто любая активность, помогает снизить артериальное давление на 5-8 единиц.
  • Каждый потерянный килограмм лишнего веса — минус один пункт высокого давления.
  • Питание — один из главных аспектов нашего здоровья. Правильное питание обеспечивает снижение гипертонии в зависимости от ее интенсивности до 11 пунктов!

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  • Ограничьте потребление соли. Соль необходима нашему организму, но в современной пищевой индустрии почти в каждом продукте содержится соль, что приводит к ее чрезмерному потреблению. Начните следить за составом продуктов и давление снизится на 5-6 пунктов.
  • Сведите употребление алкоголя к минимуму. Здесь все понятно, и не требует пояснений. Давление снизится на 4 пункта.
  • Каждая выкуренная сигарета немного повышает давление, поэтому от курения также стоит отказаться.
  • У некоторых людей кофеин вызывает рост давления. Это легко проверить — измерьте свое давление до употребления напитка и через 30 минут после. Если ваше артериальное давление повысилось за это время, то стоит отказаться от кофе.
  • Об этом уже упоминалось выше — снизьте уровень стресса. Способы выбирать только вам.
  • Следите за своим здоровьем — регулярно проходите обследования, а также отслеживайте изменение давления. Так вы сможете лучше контролировать изменения здоровья и влияние различных привычек, понимать, какие изменения помогают, а какие — нет.

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Фото: giatros-in.gr

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Темы полезные советы народная медицина повышенное давление
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