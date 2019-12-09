Врач рассказала о пищевых привычках людей, которые спаслись от рака

Врач из США Келли Тернер рассказала, какие пищевые привычки помогли пациентам с онкологическими заболеваниями достичь ремиссии. По словам специалиста, кардинальные изменения в рационе помогут спасти даже самых безнадежных больных.

Известно, что в медицинской практике есть случаи, когда у тяжелых онкобольных наступали улучшения. По мнению Келли Тернер, этому предшествовали изменения пищевых привычек.

Так, отметила врач, на определенном этапе пациенты включили в свой рацион большое количество фруктов и овощей. Согласно проведенному исследованию, если рацион человека на 50% состоит из овощей и фруктов, то здесь можно говорить об увеличении продолжительности жизни.

Келли Тернер выяснила, какие продукты ели пациенты, которые спаслись от рака. Это авокадо, сладкий перец, сельдерей, салат, лук, грейпфруты, помидоры, бобовые, изюм, бананы.

Кроме того, врач рассказала и о других пищевых привычках, появившихся в жизни людей, которые добились ремиссии: они пили травяные напитки, занимались медитацией и другими практиками, помогающими избавиться от тяжелых эмоций, хобби.

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