Канадские исследователи: чрезмерно жирная пища может спровоцировать рак

Канадские ученые пришли к выводу, что пища, которая содержит большое количество насыщенных жиров, может стать причиной развития рака простаты. Это связано с тем, что насыщенные жиры приводят к генетическим сбоям, а те вызывают рак.

Рацион, в который входит большое количество продуктов с насыщенными жирами может привести к развитию онкологии. Специалисты еще проводят исследование данного вопроса, но уже доказано, что такой тип питания клетки организма расценивают как активность гена MYC, что приводит к активному делению деление клеток предстательной железы, в результате чего появляется опухоль.

Если же в рационе сократить количество насыщенных жиров, то это приводит к замедлению развития образований и снижает риск их развития.

По словам сотрудников университета, больше всего насыщенных жиров содержится в красном мясе, молочных продуктах, пальмовом и кокосовом маслах.