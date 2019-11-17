Определены самые полезные продукты для суставов

Проблемы суставами часто возникают из-за нарушения обмена веществ в хрящевой ткани. Об этом сообщил "Медикфорум" со ссылкой на последние исследования ученых. Эксперты дали рекомендации по правильному составлению рациона питания, который будет поддерживать оптимальный обмен веществ в хрящевой ткани.

Эксперты утверждают, что правильно питание может помочь даже при артрозе, когда происходит воспаление и разрушение суставного хряща. В таком случае необходимо включить в рацион пищу, богатую жирными полинасыщенными кислотами омега-3. Например, скумбрию. Её употребление может привести к тому, что пораженные ткани в хряще начнут восстанавливаться.

Также людям, которые имеют проблемы с суставами рекомендуют обратить внимание на киви, богатый антиоксидантами, способствующими синтезу гиалурона, и овсяную кашу, которая богата марганцем. Положительный эффект на хрящевую ткань оказывает употребление молока, куркумы, сельди, сардины и льняного масла.