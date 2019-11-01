Больной раком американский телеведущий назвал первые симптомы онкологии

Американский журналист и телеведущий 79-летний Алекс Требек рассказал, что он чувствовал до того, как у него был диагностирован рак поджелудочной железы на четвертой стадии.

Он сообщил, что до этого он постоянно испытывал боль в области живота, которая также сопровождалась болями в пояснице.

Требек заявил, что хотел бы раньше знать, что данные симптомы были симптомами поджелудочной железы.

Также он стал замечать, что сильно теряет в весе, у него стал повышаться уровень сахара в крови и кожа стала пожелтевшей. Алекс Требек сообщил, что сейчас он проходит второй курс химиотерапии. Диагноз ему был поставлен весной 2019 года.

По его словам, врачи не дают положительных прогнозов, но он планирует и дальше бороться.

Фото: twitter.com