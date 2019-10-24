Врачи спасли 19-летнего молодого человека, проглотившего швейную иглу

В Узбекистане медики спасли жизнь молодому человеку, который проглотил швейную иглу во время чистки зубов, сообщает РИА "Новости".

19-летний пациент пытался извлечь остатки пищи, застрявшей в зубах, с помощью иглы. Врачи сделали ему рентген и компьютерную томографию. В результате выяснилось, что швейная игла застряла в шейном отделе позвоночника.

Врачи с помощью электро-оптического преобразователя вытащили иглу, не задев нервную и кровеносную системы. Все прошло успешно. В ближайшее время пациент будет выписан домой.

Фото: pixabay. com

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