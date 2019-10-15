35-летняя жительница Вологды скончалась после липосакции

35-летняя жительница Вологды захотела избавиться от нескольких килограммов при помощи хирургического вмешательства. После проведения процедуры липосакции женщина умерла.

Операцию она делала в одной из клиник эстетической косметологии в Вологде 26 сентября. Согласно условиям договора, пациентка должна была некоторое время быть в стационаре под наблюдением врача, но ее почему-то выписали домой.

На следующий день она почувствовала себя плохо. Женщину госпитализировали в реанимацию, где она умерла. Предварительная причина смерти — жировая эмболия сосудов головного мозга и легких.

Как сообщает портал "Вологда-поиск", операция проходила в "Семейной клинике" на улице Некрасова.

Стоит напомним, что в прошлом году в закон был внесен новый пункт, согласно которому пациент должен находиться под наблюдением врачей в медучреждении, в котором ему сделали пластическую операцию, минимум один день. Но в российских клиниках часто этот пункт нарушается.

Фото: youtube.com

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