35-летняя жительница Вологды захотела избавиться от нескольких килограммов при помощи хирургического вмешательства. После проведения процедуры липосакции женщина умерла.
Операцию она делала в одной из клиник эстетической косметологии в Вологде 26 сентября. Согласно условиям договора, пациентка должна была некоторое время быть в стационаре под наблюдением врача, но ее почему-то выписали домой.
На следующий день она почувствовала себя плохо. Женщину госпитализировали в реанимацию, где она умерла. Предварительная причина смерти — жировая эмболия сосудов головного мозга и легких.
Как сообщает портал "Вологда-поиск", операция проходила в "Семейной клинике" на улице Некрасова.
Стоит напомним, что в прошлом году в закон был внесен новый пункт, согласно которому пациент должен находиться под наблюдением врачей в медучреждении, в котором ему сделали пластическую операцию, минимум один день. Но в российских клиниках часто этот пункт нарушается.
Фото: youtube.com
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