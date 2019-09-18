Ученые из Китая обнаружили фрукт, замедляющий старение

Фрукт архат способен замедлять процессы старения в организме. К такому выводу пришли китайские ученые, результаты исследования которых были опубликованы в журнале The American Journal of Chinese Medicine.

Специалисты почти год кормили мышей этим плодом и отметили замедленный процесс старения у подопытных. "Фрукт усиливает функции гемопоэтических стволовых клеток в красном костном мозге, которые являются предшественниками клеток крови, а также способствует регенерации", - отмечается в исследовании.

По словам ученых, необычные свойства фрукта могут продлить жизнь человека за счет улучшения функции стволовых клеток и последующего омоложения крови.