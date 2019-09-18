Фрукт архат способен замедлять процессы старения в организме. К такому выводу пришли китайские ученые, результаты исследования которых были опубликованы в журнале The American Journal of Chinese Medicine.
Специалисты почти год кормили мышей этим плодом и отметили замедленный процесс старения у подопытных. "Фрукт усиливает функции гемопоэтических стволовых клеток в красном костном мозге, которые являются предшественниками клеток крови, а также способствует регенерации", - отмечается в исследовании.
По словам ученых, необычные свойства фрукта могут продлить жизнь человека за счет улучшения функции стволовых клеток и последующего омоложения крови.
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