Исследовательский центр Superjob провел опрос на предмет отношения россиян к гомеопатии. Результаты исследования показали, что 45% респондентов не верят в исцеляющий эффект гомеопатии. Противоположного мнения придерживаются только 20% опрошенных. Еще 35% участников опроса не смогли определиться со своей позицией.
Данные, представленные сервисом Superjob, отражают, что женщины более склонны к применению гомеопатии, нежели мужчины. В пользу этого вида альтернативной медицины высказались 23% участниц опроса, против 17% представителей сильного пола.
Еще одна интересная вещь, которую определили исследователи, доверие к гомеопатии повышается с возрастом. Например, только 9% молодежи до 24 лет одобряют применение этого вида альтернативной медицины. Однако среди россиян старше 45 лет уровень одобрения гомеопатии составил около 31%.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что такое гомеопатия и с чем "ее едят".
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