Опрос: только 20% россиян верят в пользу гомеопатии

Исследовательский центр Superjob провел опрос на предмет отношения россиян к гомеопатии. Результаты исследования показали, что 45% респондентов не верят в исцеляющий эффект гомеопатии. Противоположного мнения придерживаются только 20% опрошенных. Еще 35% участников опроса не смогли определиться со своей позицией.

Данные, представленные сервисом Superjob, отражают, что женщины более склонны к применению гомеопатии, нежели мужчины. В пользу этого вида альтернативной медицины высказались 23% участниц опроса, против 17% представителей сильного пола.

Еще одна интересная вещь, которую определили исследователи, доверие к гомеопатии повышается с возрастом. Например, только 9% молодежи до 24 лет одобряют применение этого вида альтернативной медицины. Однако среди россиян старше 45 лет уровень одобрения гомеопатии составил около 31%.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что такое гомеопатия и с чем "ее едят".

Читайте также:

Гомеопатия в XXI веке: устаревший способ лечения или актуальная методика?