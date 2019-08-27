В Госдуме назвали хорошей идею о врачебных кабинетах в офисах

Депутат Госдумы Леонид Огуль назвал хорошей идею организации в офисах и на предприятиях медкабинетов для того, чтобы контролировать состояние здоровья сотрудников.

По его словам, раньше они были только на крупных крупных предприятиях, если реализовать данную идею, на бизнес ляжет большая нагрузка. Можно найти компромиссное решение и сделать так, чтобы нагрузка ложилась на него только частично, сказал парламентарий агентству "Москва".

Обязывать работодателя организовывать врачебные кабинет не надо, считает Огуль. Это решение должно быть добровольным.

Ранее СМИ сообщили, что кабмин хочет обязать работодателей размещать на предприятиях и в офисах медицинские кабинеты.

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