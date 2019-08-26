В Госдуме РФ назвали зарплату врачей низкой и призвали пересмотреть ее

Текущая система начисления заработной платы медицинским работникам несправедлива и требует срочного и полного пересмотра.

Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья, член центрального штаба ОНФ Николай Говорин.

В первую очередь стоит увеличить размер оплаты труда медикам на селе, выровнять заработную плату между регионами страны и повысить базовую ставку.

Базовая ставка на сегодняшний день, поясняет свою позицию Николай Говорин, "слишком низкая" и заработок медицинского работника в основном формируется за счет премий, ночных дежурств и, например, работы по совместительству.

Специалист напомнил, что согласно существующей системе заработная плата врача должна бы как минимум в два раза больше, чем средний заработок в регионе. На самом же деле, признает Говорин, ситуация от запланированной существенно отличается.

Ранее стало известно, что врачи из Нижнего Тагила массово увольняются из-за низких заработных плат.

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