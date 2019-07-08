Курение в два раза повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли специалисты Австралийского национального университета. Риск инсульта и сердечного приступа у курящих также в несколько раз выше, чем у некурящих.
"Многие люди недооценивают опасность курения. Человек, который выкуривает в среднем четыре-шесть сигарет в день, рискует уйти из жизни намного раньше, чем тот, кто не курит: курильщики умирают в два раза чаще от сердечно-сосудистых заболеваний", - подчеркивает один из авторов исследования.
По данным специалистов, в Австралии ежегодно умирают более 6 тысяч курильщиков. В среднем 17 человек в день умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечные приступы или инсульты. По примерным оценкам, из 25 миллионов жителей Австралии курят 2,7 миллиона человек.
Отказ от курения значительно снижает риск сердечных приступов, инсультов и прочих заболеваний. Отказ от курения до 45 лет снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 90 процентов.
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