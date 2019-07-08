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BMC Medicine: курение повышает риск смерти из-за проблем с сердцем

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Курение в два раза повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли специалисты Австралийского национального университета. Риск инсульта и сердечного приступа у курящих также в несколько раз выше, чем у некурящих. 


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"Многие люди недооценивают опасность курения. Человек, который выкуривает в среднем четыре-шесть сигарет в день, рискует уйти из жизни намного раньше, чем тот, кто не курит: курильщики умирают в два раза чаще от сердечно-сосудистых заболеваний", - подчеркивает один из авторов исследования. 

По данным специалистов, в Австралии ежегодно умирают более 6 тысяч курильщиков. В среднем 17 человек в день умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечные приступы или инсульты. По примерным оценкам, из 25 миллионов жителей Австралии курят 2,7 миллиона человек.

Отказ от курения значительно снижает риск сердечных приступов, инсультов и прочих заболеваний. Отказ от курения до 45 лет снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 90 процентов.

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Темы ученые курение заболевания
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