Приятные запахи помогут бросить курить - ученые

Ученые из университета Питтсбурга узнали, что для уменьшения тяги к сигаретам курильщикам нужно носить с собой несколько ароматических полосок. Приятный запах будет оказывать немедленное влияние на мозг, поэтому человек может перестать думать о сигаретах.



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По словам ученых, почти всех средства против курения, такие как никотиновые пластыри и жвачки достаточно эффективны. Однако они начинают действовать спустя 15-20 минут после применения. За это время человек может неоднократно сорваться и закурить сигарету. Поэтому исследователи решили бороться с проблемой радикально и сразу воздействовать на мозг. Идеальным "каналом для связи с мозгом" стало чувство обоняния.

Проверяя свою теорию, ученые взяли 200 курильщиков, которые не собирались бороться с пагубной привычкой. Им давали понюхать приятные запахи, а затем предлагали закурить сигарету и оценить тягу к ним по 100-бальной шкале. По результатам эксперимента, приятный запах снижал желание закурить на 20%. Исследователи отметили, что этот эффект сохранялся на протяжении пяти минут.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как бросить курить и не начать заново, если совсем нет сил бороться с привычкой.

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