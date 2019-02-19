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Врачи: не могущим отжаться 10 раз мужчинам грозит инфаркт

Здоровье

Ученые из Гарвардского университета в Соединенных Штатах Америки придумали необычный и интересный способ проверки здоровья у мужчин.

Врачи: не могущим отжаться 10 раз мужчинам грозит инфаркт. 399157.jpeg

Исследования специалистов опубликованы в издании Journal of the American Medical Association.

В исследовании, пишут авторы материала, приняли участие порядка сотни мужчин из американского штата Индиана. В течение долгих десяти лет ученые из Гарвардского университета следили за их здоровьем и самочувствием. В итоге они провели любопытный эксперимент и пришли к выводу, что риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин можно выявить с помощью самых обыкновенных отжиманий.

В ходе эксперимента, отмечается, американские ученые вынудили добровольцев отжиматься от пола.

Так, заявили ученые, те мужчины, что не могут отжаться и десяти раз, наиболее подвержены болезням сердечно-сосудистой системы. Те же, кто может отжаться 40 раз и более, пишет издание Journal of the American Medical Association, в несколько раз реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что женатые мужчины пахнут лучше, чем холостые. Это удалось выяснить ученым из Австралии. Чтобы прийти к столь любопытным выводам, специалисты заставили мужчин заняться физическим трудом, а после дали понюхать их верхнюю одежду представительницам слабого пола.

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