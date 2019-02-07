Ученые: женатые мужчины пахнут приятнее одиноких

Ученые из Австралии провели любопытное исследование и выяснили, что женатые мужчины пахнут гораздо приятнее холостых.
Об этом пишет британское издание The Daily Mail.
Так, пишут авторы материала, австралийские ученые провели следующий эксперимент. Группу мужчин-добровольцев они заставили заняться физическими упражнениями и хорошенько вспотеть. После они взяли их футболки и предложили женщинам-добровольцам понюхать их и рассказать, что они думают об этих запахах.
Согласно результатам исследования, футболки мужчин, состоящих в отношениях, пахли меньше, чем одежда тех представителей сильного пола, которых в обществе принято звать холостяками.
Ученые из Австралии отметили, что уровень запаха зависит не только от уровня тестостерона в мужском организме, но и от того образа жизни, который привык вести мужчина.
После того, как женщины понюхали грязные футболки мужчин, ученые предложили им посмотреть на лица тех, кому принадлежала одежда. Представительницы слабого пола пришли к выводу, что лица одиноких мужчин гораздо более мужественные, нежели лица мужчин женатых, делятся любопытным фактом австралийские ученые.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые обнаружили любопытную взаимосвязь между качеством образования и лишним весом. Так, считают специалисты, чем выше уровень образования у мужчин, тем выше и его предрасположенность к ожирению.
Фото: flickr. com
Читайте также:
Женщины оценивают фигуры друг друга
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Для российской армии разрабатывают новейший экзоскелет "Сотник", в который войдут элементы вооружения третьего поколения, чтобы увеличить боевую мощь армии.
Представители Соединенных Штатов Америки заявили, что в случае необходимости готовы пойти на "принудительные меры".
Ни танки, ни корабли, ни самолеты, указывают немецкие средства массовой информации, к войне не готовы.
Как обойти санкции США, наложенные на российские компании, торгующие с Сирией, "Правде.Ру" рассказал Дмитрий Абзалов.