Ученые: женатые мужчины пахнут приятнее одиноких

Ученые из Австралии провели любопытное исследование и выяснили, что женатые мужчины пахнут гораздо приятнее холостых.

Об этом пишет британское издание The Daily Mail.

Так, пишут авторы материала, австралийские ученые провели следующий эксперимент. Группу мужчин-добровольцев они заставили заняться физическими упражнениями и хорошенько вспотеть. После они взяли их футболки и предложили женщинам-добровольцам понюхать их и рассказать, что они думают об этих запахах.

Согласно результатам исследования, футболки мужчин, состоящих в отношениях, пахли меньше, чем одежда тех представителей сильного пола, которых в обществе принято звать холостяками.

Ученые из Австралии отметили, что уровень запаха зависит не только от уровня тестостерона в мужском организме, но и от того образа жизни, который привык вести мужчина.

После того, как женщины понюхали грязные футболки мужчин, ученые предложили им посмотреть на лица тех, кому принадлежала одежда. Представительницы слабого пола пришли к выводу, что лица одиноких мужчин гораздо более мужественные, нежели лица мужчин женатых, делятся любопытным фактом австралийские ученые.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые обнаружили любопытную взаимосвязь между качеством образования и лишним весом. Так, считают специалисты, чем выше уровень образования у мужчин, тем выше и его предрасположенность к ожирению.

Фото: flickr. com

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