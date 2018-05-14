Минздрав: упиться насмерть вином и пивом нельзя

Специалисты министерства здравоохранения заявили, что человек не может смертельно отравиться вином или пивом.

Как пояснили в департаменте общественного здоровья и коммуникаций Минздрава, вином или пивом невозможно напиться до смерти, так как пороговая доза этих алкогольных напитков слишком велика и ее невозможно выпить за раз.

Об этом сообщил телеграм-канал Mash. Эксперты отмечают, что человеку для смерти необходимо выпить 400 миллилитров этанола, что соответствует одному литру водки, 3,3 литра вина или 8,9 литра пива.

Соответственно, выпить смертельную дозу вина или пива невозможно. Такие данные в министерстве подкрепили исследованием, которое показывает, что при потреблении крепких напитков риск смертности наиболее высокий.

Также отмечается, что мужчинам можно выпивать не более 150 мл водки, пол-литра вина и 1,3 литра пива в месяц.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Институт Ipsos провел опрос в 38 странах для того, чтобы выяснить, насколько сильно искажено представление интернет-пользователей о ключевых глобальных вопросах. Так, стереотип о том, что Россия - самая пьющая страна, оказался в числе наиболее популярных.

На самом деле Россия занимает третью строку в этом рейтинге. На первом месте находится Бельгия, на втором - Германия. В Бельгии, причем, на одного человека приходится 12,6 литров чистого спирта в год.