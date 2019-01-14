В Узбекистане признали целителей и знахарей официальными медиками

14 января узбекские СМИ сообщили о том, что президент страны Шавкат Мирзиёев подписал постановление, в котором приравнял народную медицину к официальному направлению здравоохранения. Теперь целители, лекари и шаманы официально стали врачами.
Более того, в образовательную программу узбекских медицинских в скором времени включат дополнительные предметы, чтобы познакомить студентов с узбекской народной медициной.
Осуществлять надзор за представителями народной медицины будет Министерство здравоохранения. Правительство уже поручило Минздраву проработать соответствующие нормативные акты для оценки работы знахарей, целителей и лекарей.
Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о пенсионерке из Перми, которая умерла после путешествия по трем городским больницам и неправильного диагноза.
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