Ученые выяснили, как апельсины помогут сохранить зрение

Ученые из Австралии пришли к выводу, что регулярное употребление в пищу апельсинов снизит риск развития возрастных заболеваний зрения. Такой эффект апельсины дают из-за флавоноидов, что в них содержатся.
Авторы научной работы наблюдали почти за тремя тысячами респондентов в течение 15 лет. Время от времени ученые спрашивали участников эксперимента о том, что они употребляют в пищу и делали снимки их глазного дна.
Внезапно ученые выяснили, что те респонденты, что употребляют апельсины каждый день, имеют риск развития возрастных заболеваний зрения на 60 % ниже, чем те, кто вовсе не ест цитрусовые. Исследователи отметили, что не обязательно есть апельсины каждый день — достаточно съедать пару штук в неделю, чтобы они оказали свое благотворное влияние.
Австралийские ученые сделали вывод, что "виной" такой полезности апельсинов являются флавоноиды, содержащиеся в этих фруктах. Они, кстати, в большом объеме присутствуют в чае, яблоках и красном вине. С последним, конечно, нужно быть предельно осторожным и аккуратным — возможно, большое количества вина и повлияет благоприятно на зрение, но точно добавит проблем с другими органами.
Сейчас ученые из Австралии планируют расширить базу респондентов и продолжить исследования для того, чтобы быть уверенными в том, что именно флавоноиды снижают риск появления старческих болезней зрения.
Читайте также:
Инстинкт может заменить утраченное зрение | Правда. Ру
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В своей речи глава США коснулся отношений РФ и Запада, полуострова Крым и поделился мнением, является ли Путин врагом Соединенных Штатов.
Президент России Владимир Путин считает пенсионную реформу социально значимой.
"Этот закон дает пенсионерам не право, а обязанность работать, причем не до старости — до могилы", — сказал Николай Бондаренко.
Появились новые подтверждения того, что США с помощью Майдана захватили Украину, чтобы разместить в Крыму военную базу флота НАТО и ударные ракетные системы.