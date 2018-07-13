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Ученые выяснили, как апельсины помогут сохранить зрение

Здоровье

Ученые из Австралии пришли к выводу, что регулярное употребление в пищу апельсинов снизит риск развития возрастных заболеваний зрения. Такой эффект апельсины дают из-за флавоноидов, что в них содержатся.

Ученые выяснили, что апельсины помогут сохранить зрение. 389511.jpeg
Pixabay.com

Авторы научной работы наблюдали почти за тремя тысячами респондентов в течение 15 лет. Время от времени ученые спрашивали участников эксперимента о том, что они употребляют в пищу и делали снимки их глазного дна.

Внезапно ученые выяснили, что те респонденты, что употребляют апельсины каждый день, имеют риск развития возрастных заболеваний зрения на 60 % ниже, чем те, кто вовсе не ест цитрусовые. Исследователи отметили, что не обязательно есть апельсины каждый день — достаточно съедать пару штук в неделю, чтобы они оказали свое благотворное влияние.

Австралийские ученые сделали вывод, что "виной" такой полезности апельсинов являются флавоноиды, содержащиеся в этих фруктах. Они, кстати, в большом объеме присутствуют в чае, яблоках и красном вине. С последним, конечно, нужно быть предельно осторожным и аккуратным — возможно, большое количества вина и повлияет благоприятно на зрение, но точно добавит проблем с другими органами.

Сейчас ученые из Австралии планируют расширить базу респондентов и продолжить исследования для того, чтобы быть уверенными в том, что именно флавоноиды снижают риск появления старческих болезней зрения.

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