Пять провокаторов рака груди, которым мы не уделяли должного внимания

Своевременное предотвращение и лечение рака молочных желез является приоритетным вопросом для мирового сообщества, постоянно привлекающим внимание исследователей. Издание The Lancet отмечает, что за последние 25 лет смертность от этого заболевания увеличилась на 46%, и в программах международных организаций здравоохранения самым значимым пунктом является ее сокращения к 2025 году.

Существуют несколько утверждений, связанных с возникновением этого вида рака. Медицинское издание PreventDisease, со ссылкой на автора материла, главу фармакологической компании Life Choice Элдона Даля, развенчивает пять мифов о том, что кажется несущественным в качестве провокации этой болезни.

Рацион человека может стать провокатором любого вида рака, как и состояние окружающей среды, и образ его мыслей. С середины 20 века рак получил большое распространение по миру, и к нашему времени увеличила случаи смертности в три раза. Недоедание и переизбыток пищи отражается на состоянии ДНК-молекул, изменяя их код, что создает риски для возникновения рака груди.

Некоторые продукты и травы действительно могут предотвратить появление рака молочных желез, это верно во многих случаях и научно доказано. Среди них - куркума, шафран, орегано, базилик, тмин, кориандр и несколько других. Федеральная ассоциация по контролю над медикаментами в США (FDA) отмечает, что эти элементы используются в диетах, разработанных для больных раком или излечившихся, но находящихся на реабилитации. Компоненты, содержащиеся в этих травах, усиливают сопротивление клеток при метаболизме, предотвращая их злокачественное деление, и снижают риск возникновения метостаз.

Национальный институт здравоохранения и защиты окружающей среды в Нидерландах провел четырехлетнее исследование, в котором выяснил, что риск рака молочных желез возникает от чрезмерного употребления сахара. Самые частые случаи болезни у женщин, возникшей по этой причине, наблюдается в Японии, США, Канаде и странах Европы.

Традиционные способы лечения рака, а именно химиотерапия, приносят больше опасности, чем кажется. Правда.Ру писала о том, что многие современные медики работают над альтернативой этой процедуре и создают новые вакцины от рака, потому что тот вред, который она наносит иммунитету в целом, нервной системе и мозгу, увеличивает смертность от рака даже во время реабилитации после излечения или во время него самого.

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