Бактерии "облюбовали" для жизни человеческий мозг

Как известно, кишечник человека — любимое "место жительства" огромного количества бактерий. Но ученые из Университета Алабама, к своему удивлению, обнаружили некоторые из микроорганизмов, мирно существующих в мозге, сообщает pora.ru.

Кишечные бактерии — Bacteroidetes, Firmicutes, Proteobacteria — каким-то образом попали в защищенную от них среду. Если вдруг такое проникновение происходит через нос или кровеносные сосуды, в мозге начинается острое воспаление с риском для жизни человека.

Определенные виды микроорганизмов, живущие в кишечнике даже без "переселения" в мозг, влияют на функционирование организма, нарушая существующий баланс, изменяя "химию" и подавляя настроение человека. Зарегистрированы также случаи неврологических заболеваний и возникновения болезни Паркинсона.

Выводы исследователей не являются окончательными, а лишь предварительными. О чем они доложили на ежегодном собрании Общества нейронауки в Калифорнии. Как доказательство удивительного открытия, связанного с мирным сосуществованием микроорганизмов и мозга, ученые представили изображение с высоким разрешением, где видно, как на пробах мозговой ткани видны колонии бактерий.

Открытие "неположенного" места для "переселенцев" случилось около пяти лет назад нейроанатомистом Розалиндой Робертс из Университета Алабамы. Группа ученых под ее руководством изучала различия между здоровыми людьми и страдающими шизофренией. Для этого брались образцы мозговой ткани у трупа спустя несколько часов после наступления смерти.

С помощью электронного микроскопа в пробах были обнаружены неустановленные объекты стержнеобразной формы. Проведенный анализ показал факт наличия в мозге бактерий. Перепроверив все 34 образца материалов, эксперты подтвердили случайную находку.

Возможно, бактерии живут в мозге человека уже давно, но выявить их было невозможно. Только появление высокотехнологичного оборудования позволило сделать детализированные снимки и найти сокрытое. Да и вряд ли кто рассматривал раньше мозги умерших людей под электронным микроскопом.

Ученые теперь работают над доказательством того, что микроорганизмы не создают колонии в мозговых тканях уже после смерти человека.

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