Названы самые распространенные виды рака в России

Чаще других видов рака российских мужчин сражает злокачественная опухоль органов дыхания и предстательной железы. Об этом пишет RT, ссылаясь на данные Минздрава.
Так, в минувшем году это заболевание диагностировали 49 000 и 40 000 мужчин соответственно.
Женский организм чаще сдается под напором рака молочной железы и кожи, 70 000 и 48 000 соответственно по статистике прошлого года.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что американские ученые похвастались своим изобретением, способным разрушать раковые клетки. По их мнению, это уникальная и первая в истории структура, способная встроиться в защитную систему раковой клетки и затем, подобно бомбе замедленного действия запустить механизм самоуничтожения. Молекула прекрасно адаптируется к этой среде и достигает своей цели в короткие сроки. И что самое важное — ее действие не распространяется на здоровые клетки.
Источник фото: Fotodom.ru
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