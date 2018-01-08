Китайские ученые пришли к выводу, что женщины, которые работают в ночную смену, гораздо чаще сталкиваются с раковыми заболеваниями.
Последнее исследование на эту тему показало, что представительницы прекрасного пола, работающие ночью, чаще болеют раком молочной железы, ЖКТ и раком кожи.
Отмечается, что научные работники проанализировали информацию о 3,9 млн респондентов. Связь между онкологией и длительной работой в ночную смену является прямой.
Не исключено, что такая статистика связана с большим количеством половых гормонов в крови, связанных с раком. За пять последних лет риски заболеть выросли на 3,3%.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что австралийские ученые пришли к выводу, что 40% смертельных случаев рака можно предотвратить, просто изменив образ жизни.
В своем материале издание International Journal of Cancer сообщает, что как минимум 16 700 смертей, 38% от общего числа смертей от рака в Австралии, можно было бы избежать, сведя к минимуму факторы риска.
Самой главной проблемой оказалось курение, которое спровоцировало 23% всех смертей от рака. Ожирение, по расчетам исследователей, привело к 5% смертей, как и плохое питание и инфекции.
Ученые также назвали факторами риска ультрафиолетовое излучение (3,2%), алкоголь (2,4%), недостаточная физическая активность (0,8%) и гормональные факторы (0,4%)
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