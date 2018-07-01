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Источник Правда.Ру

Эксперты назвали опасные во время жары продукты

Здоровье

Полезная еда может стать ядом из-за жары. Об этом россиян предупредил Роспотребнадзор по Тульской области. Эксперты обратили внимание на тот факт, что в разгар лета микроорганизмы очень быстро размножаются. Особенно надо быть осторожными с продуктами, в которых много углеводов, влаги и белка, так как они могут спровоцировать отравление.

Еще одна опасность — уличная еда. Точки, работающие лишь летом, часто бывают даже не снабжены водой. А значит, говорить об элементарных правилах гигиены не приходится.

Также осторожным надо быть с выпечкой, особенно той, в которое есть начинка. Бактерии за несколько минут могут превратить творог или мясо в яд. Эксперты отмечают, что наиболее опасны из "собратьев" изделия с кремом.

В список неблагонадежных продуктов вошли также вареная колбаса, кура, готовые салаты и паштет, а также блюда с сырой рыбой.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что эксперты советуют летом не готовить еду впрок, а также помнить, что сроки годности на упаковке — даты для нормальной температуры, а не изнуряющей жары. Также они рекомендуют не приобретать еду в местах, где нет холодильников или камер, и не оставлять скоропортящиеся продукты вне холода.

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Темы еда жара человек здоровье отравление
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