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Идеальные соседи для щавеля: растения, которые хорошо уживаются вместе

Эти растения будут дружить со щавелем

2:04
Садоводство » Овощи

Щавель - один из самых полезных и распространенных овощных культур на наших грядках. Но при грамотном планировании участка можно сделать его выращивание ещё более эффективным. Какие растения подружатся со щавелем?

Эти растения будут дружить со щавелем
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Особенности щавеля и его "соседи"

Щавель - многолетнее травянистое растение, которое предпочитает плодородные, слегка кислые почвы и открытые солнечные участки. Его листья богаты витаминами, минералами и органическими кислотами, что делает их ценным продуктом питания.

Чтобы щавель хорошо рос и развивался, ему нужно создать благоприятные соседские условия. Идеальными "соседями" для него станут растения, которые:

  • имеют схожие требования к почве и освещению;
  • не конкурируют за питательные вещества и влагу;
  • позволяют создать красивую и функциональную композицию.

Лучшие растения-спутники для щавеля

Исходя из потребностей щавеля, рекомендуем высаживать рядом с ним следующие культуры:

1. укроп. Эти растения прекрасно уживаются вместе, а их сочетание создает привлекательный внешний вид грядки;

2. петрушка. Как и щавель, петрушка любит плодородные, слегка кислые почвы, поэтому станет отличным соседом;

3. шпинат. Ещё один представитель семейства маревых, который предпочитает сходные условия;

4. свёкла. Свёкла и щавель хорошо сочетаются, не конкурируя друг с другом;

5. морковь. Морковь поможет рыхлить почву и отпугивать вредителей от щавеля;

6. базилик. Этот ароматный травянистый многолетник может служить эффективным живым мульчем для щавеля;

7. календула. Яркие цветки календулы не только украсят грядку, но и отпугнут некоторых вредителей.

Грамотно подобрав "соседей" для щавеля, вы сможете получить хороший и стабильный урожай этой полезной зелени!

Щавель от А до Я в природном земледелии
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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