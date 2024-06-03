Как избавиться от муравьёв в саду: секретные методы опытных дачников

Как избавиться от муравьёв в саду при помощи соды

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Муравьи в саду — распространённая проблема для садоводов. Ведь они могут навредить урожаю овощей и фруктов.

Фото: inaturalist.org by Jake Nitta is licensed under CC BY 4.0

Как избавиться от муравьев в саду

Опытные садоводы отмечают, что муравьи остро реагируют на яркие запахи.

Поэтому сажайте в своём саду растения с сильным запахом. Для отпугивания муравьёв хорош аромат лаванды, полыни, петрушки, чеснока, листьев томатов, молотой корицы, скипидара, древесного угля, растительного масла, табачной золы, бузины, дикой мяты, цитрусовых.

Сильный запах также имеют чистотел, пижма, календула, горчица и валериана.

Как избавиться от муравьев на огороде с помощью соды

Для приготовления репеллента от муравьев смешайте сухой гидрокарбонат натрия и мелкую поваренную соль в пропорции 1 к 1. Рассыпьте смесь вокруг стволов деревьев, кустарников и растений.

Также можно смешать пищевую соду, сахарную пудру и немного воды, чтобы из смеси получились небольшие шарики. Эти "содовые бомбы" отлично подходят для избавления от муравьёв в саду.