Редиска вырастет сочной и крупной: раскрыты 3 важных правила выращивания

Не всем удаётся вырастить сочную редиску. Она часто начинает стрелковаться. Есть три секрета выращивания крупной и нежной редиски:
1. Рыхлить нельзя, мульчировать необходимо. Редис любит легкий, воздухопроницаемый грунт, который способствует быстрому росту корнеплода. Рыхление приводит к потере влаги и охлаждению почвы, что редиске не нравится. Мульчирование (например, соломой) сохраняет влагу и делает почву легкой.
2. Умеренность в подкормках. Редис не любит обильное питание, особенно азотное. Органику (навоз, перегной) лучше вносить под предшественников. Избыток органики стимулирует рост листьев, а не корнеплодов, что делает редиску мелкой и жёсткой. Подкормки калийными и фосфорными удобрениями допустимы, но только на ранних стадиях.
3. Укрытие агроволокном. Агроволокно защищает редис от высокой температуры, пересыхания почвы и длинного светового дня, предотвращая стрелкование. Также укрытие защищает от вредителей. Поливать можно прямо по агроволокну или приподнимать его для полива.
Следуйте этим простым советам, и ваша редиска будет крупной и вкусной.
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