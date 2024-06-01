Редиска вырастет сочной и крупной: раскрыты 3 важных правила выращивания

Три секрета выращивания крупной, сочной и нежной редиски

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Не всем удаётся вырастить сочную редиску. Она часто начинает стрелковаться. Есть три секрета выращивания крупной и нежной редиски:

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1. Рыхлить нельзя, мульчировать необходимо. Редис любит легкий, воздухопроницаемый грунт, который способствует быстрому росту корнеплода. Рыхление приводит к потере влаги и охлаждению почвы, что редиске не нравится. Мульчирование (например, соломой) сохраняет влагу и делает почву легкой.

2. Умеренность в подкормках. Редис не любит обильное питание, особенно азотное. Органику (навоз, перегной) лучше вносить под предшественников. Избыток органики стимулирует рост листьев, а не корнеплодов, что делает редиску мелкой и жёсткой. Подкормки калийными и фосфорными удобрениями допустимы, но только на ранних стадиях.

3. Укрытие агроволокном. Агроволокно защищает редис от высокой температуры, пересыхания почвы и длинного светового дня, предотвращая стрелкование. Также укрытие защищает от вредителей. Поливать можно прямо по агроволокну или приподнимать его для полива.

Следуйте этим простым советам, и ваша редиска будет крупной и вкусной.