Рассказываем, как ускорить созревания тыквы у себя на дачном участке

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Способы, которые помогут ускорить созревание тыквы

2:05
Садоводство » Овощи

Тыква - это одна из самых популярных овощей осени, которая не только служит вкусным украшением на нашем столе, но и обладает множеством полезных свойств. Однако, чтобы получить вкусную и спелую тыкву, необходимо подождать несколько месяцев, пока она полностью созреет. Но что если вы хотите ускорить этот процесс и получить свою урожайную тыкву раньше? В этой статье мы расскажем вам о нескольких способах, как ускорить созревание тыквы.

Способы, которые помогут ускорить созревание тыквы
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Первый и самый важный шаг в ускорении созревания тыквы - это выбор правильного сорта. Некоторые сорта тыквы созревают быстрее, чем другие. Например, сорт "Спагетти" созревает за 80-90 дней, в то время как сорт "Декоративная" может занимать до 120 дней. Поэтому, если вы хотите получить тыкву как можно скорее, выбирайте сорта с более коротким периодом созревания.

Для того чтобы тыква могла быстро расти и созревать, необходимо обеспечить ей плодородную почву. Перед посадкой тыквы в грунт, добавьте в почву компост или перегной, чтобы обогатить ее питательными веществами. Также стоит убедиться, что почва хорошо дренирована, чтобы избежать застоя воды, которые могут замедлить рост тыквы.

Регулярная подкормка тыквы также может помочь ускорить ее созревание. Используйте удобрения, богатые фосфором и калием, которые способствуют развитию корней и формированию плодов. Но помните, что переусердствовать с удобрениями не стоит, так как это может привести к перегрузке растения и замедлить его рост.

Тыква - это растение-лиана, которое нуждается в поддержке для своего роста. Если вы хотите ускорить созревание тыквы, обеспечьте ей опору, например, используя сетку или подставку. Это позволит растению расти вертикально, а не расползаться по земле, что может замедлить его рост.

Регулярный полив - это еще один важный фактор для ускорения созревания тыквы.

 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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