Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выпадение волос и дешевый вид: что нужно знать перед окрашиванием в блонд
Привычки пенсионеров из Европы, которые стоит перенять россиянам
Корейские учёные разработали новый способ синтеза алмазов
Экономичное вождение: как торможение двигателем помогает экономить топливо
Национальное Рейтинговое агентство и его преимущества
Жареный на сковороде лосось: как приготовить
Блогер Оксана Самойлов сделала самое необычное УЗИ в мире
Стало известно, что не стоит делать с кошками
Поклонница подарила Никите Кологривому большой портрет, вышитый крестиком
Как ухаживать за баклажаном после высадки в открытый грунт

Важные советы по уходу за баклажаном

1:49
Садоводство » Овощи

После высадки баклажана в открытый грунт необходимо обеспечить ему правильный уход, чтобы растение могло развиваться и плодоносить. Вот несколько важных шагов, которые необходимо выполнять для ухода за баклажаном после высадки.

1. Полив. Баклажаны нуждаются в достаточном количестве влаги, особенно в период созревания плодов. Поливайте растение регулярно, но избегайте переувлажнения, что может привести к гниению корней. Лучше всего поливать растение утром или вечером, когда солнце не так ярко светит.

2. Подкормка. Баклажаны нуждаются в питательных веществах для хорошего роста и развития. Подкормите растение органическими или минеральными удобрениями, следуя инструкциям на упаковке. Подкармливайте баклажаны примерно раз в 2-3 недели.

3. Поддержка. Баклажаны могут достигать больших размеров и нуждаются в поддержке, чтобы не сломаться под тяжестью плодов. Установите опоры или металлические колышки рядом с растением и аккуратно привяжите стебель к ним.

4. Прореживание. Чтобы баклажаны могли расти крупными и здоровыми, удалите лишние плоды и побеги. Оставьте только несколько сильных плодов на растении, чтобы оно могло сконцентрировать энергию на их развитие.

5. Защита от вредителей и болезней. Баклажаны могут быть подвержены атакам вредителей, таких как тля, клещи и гусеницы. Регулярно осматривайте растение и принимайте меры по борьбе с вредителями, если необходимо. Также следите за появлением признаков болезней и обработайте растение соответствующими препаратами.

Первый уход за баклажанами после высадки!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Что нельзя делать при прохождении пограничного контроля: советы для путешественников

В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.

Туристам рассказали, чего никогда не стоит совершать в аэропорту
Сжигание с использованием селитры и сахара поможет избавиться от пня
От пня на участке избавляюсь так: засыпаю его этими порошками, выполняю один приём — легко удаляю этот кусок дерева
Как по волшебству: звуки, от которых кошки без ума
Как повысить урожайность клубники с помощью йода
Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова "Создатели" Зеленского отказались ехать на мирный саммит в Швейцарию Дмитрий Плотников Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Певец Николай Басков заявил, что российский шоу-бизнес очистился
Что делать с тюльпанами после цветения
Как на кошачьем сказать "я тебя люблю" — фелинологи научились говорить с пушистиками
Как на кошачьем сказать "я тебя люблю" — фелинологи научились говорить с пушистиками
Последние материалы
Выпадение волос и дешевый вид: что нужно знать перед окрашиванием в блонд
Привычки пенсионеров из Европы, которые стоит перенять россиянам
Корейские учёные разработали новый способ синтеза алмазов
Экономичное вождение: как торможение двигателем помогает экономить топливо
Национальное Рейтинговое агентство и его преимущества
Жареный на сковороде лосось: как приготовить
Блогер Оксана Самойлов сделала самое необычное УЗИ в мире
Стало известно, что не стоит делать с кошками
Поклонница подарила Никите Кологривому большой портрет, вышитый крестиком
ATM: в списке целей ВСУ в глубине РФ есть Москва, ядерные объекты и курорты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников